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Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem! Emlak danışmanları bilirkişi olacak

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 10:37
Kira uyuşmazlıklarında arabulucular ile birlikte emlak danışmanları da yetkili olacak. Emlak danışmanlarından oluşan hakem heyeti bilirkişi olacak. Gayrimenkul anlaşmazlıklarına ilişkin rapor düzenleyecekler. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
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