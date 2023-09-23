Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem! Emlak danışmanları bilirkişi olacak

Kira uyuşmazlıklarında arabulucular ile birlikte emlak danışmanları da yetkili olacak. Emlak danışmanlarından oluşan hakem heyeti bilirkişi olacak. Gayrimenkul anlaşmazlıklarına ilişkin rapor düzenleyecekler. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

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