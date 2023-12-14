Kira fiyatlarında gerileme başladı! Kira fiyatlardaki düşüş sürecek mi?

Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren kira fiyatları tartışması devam ediyor. Uzmanlar İstanbul'daki kiralarda son aylarda yüzde 10-15'lik bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün devam edeceğini belirtiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN