23 Mayıs 2023, Salı
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Kira artışı sınırlaması devam edecek
Başkan Tayyip Erdoğan, fahiş kira artışlarının önüne nasıl geçileceğini açıkladı. Gaziantep'te konuşan Erdoğan, "Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız." vurgusu yaptı. Gıdada benzer yol haritasının izleneceğini ifade etti.