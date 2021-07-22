Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

Adalar Belediyesi, Kınalı ve Burgaz Ada'da kurban kesimini yasakladı. Kesim için Büyükada'da yer gösterilse de, alanın yetersiz olması nedeniyle vatandaş, Adalar'a yakın olan bölgeleri tercih etti. Öte yandan çöplük alanı kurban kesim alanı olarak gösterildi.

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