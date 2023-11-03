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Kimyasal su sıkan TOMA bölgeye gelmiş durumda! A Haber Kudüs'te

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 11:32
Katil İsrail'in Gazze katliamının gölgesinde Kudüs sokaklarında son durum ne? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu o noktadan son gelişmeleri aktardı.
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