21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti ilgi gördü! Sahte şirket tuzağına e-Devlet kalkanı

Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti ilgi gördü! Sahte şirket tuzağına e-Devlet kalkanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 15:56
Kaybolan ya da çalınan kimlik nedeniyle adına sahte şirket açılan pek çok kişi yüksek meblağlı borçlar nedeniyle mağdur oluyordu. e-Devlet'te yer alan 'kimlik numarasına kısıtlama’ uygulaması ile sahte şirket dolandırıcılığının önüne geçildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor
Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor
Sahte şirket tuzağına kalkan!
Sahte şirket tuzağına kalkan!
Türkiye gençliği Erdoğan’ı bekliyor
Türkiye gençliği Erdoğan'ı bekliyor
PKK’ya Pençe-Kilit darbesi!
PKK'ya Pençe-Kilit darbesi!
Teröre SİHA darbesi!
Teröre SİHA darbesi!
158 yıldır unutulmayan acılar!
158 yıldır unutulmayan acılar!
Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü mesajı
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti
Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti
Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü
Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü
Rüşvet operasyonunda yeni detaylar!
Rüşvet operasyonunda yeni detaylar!
80 bin hükümlünün izni uzayacak mı?
80 bin hükümlünün izni uzayacak mı?
Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...
Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...
Daha Fazla Video Göster