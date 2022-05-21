Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti ilgi gördü! Sahte şirket tuzağına e-Devlet kalkanı

Kaybolan ya da çalınan kimlik nedeniyle adına sahte şirket açılan pek çok kişi yüksek meblağlı borçlar nedeniyle mağdur oluyordu. e-Devlet'te yer alan 'kimlik numarasına kısıtlama’ uygulaması ile sahte şirket dolandırıcılığının önüne geçildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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