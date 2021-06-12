Kimlere aşı uygulanıyor? Kuryeler aşı olabilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada sıra 20 yaşa geliyor!

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmalarına tam hız devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bu ayın sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3’üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" dedi. Haziran ayının sonuna işaret eden Bakan Koca, normalleşme adımlarının sinyalini de verdi.