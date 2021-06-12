12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kimlere aşı uygulanıyor? Kuryeler aşı olabilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada sıra 20 yaşa geliyor!

Kimlere aşı uygulanıyor? Kuryeler aşı olabilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada sıra 20 yaşa geliyor!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2021 09:56
Türkiye koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmalarına tam hız devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bu ayın sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3’üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" dedi. Haziran ayının sonuna işaret eden Bakan Koca, normalleşme adımlarının sinyalini de verdi.
Kimlere aşı uygulanıyor?
Kimlere aşı uygulanıyor?
Eski danışmanından çarpıcı açıklamalar!
Eski danışmanından çarpıcı açıklamalar!
Telafi eğitimi nasıl olacak?
Telafi eğitimi nasıl olacak?
2 yılda büyük kazanç!
2 yılda büyük kazanç!
FETÖ'ye şok operasyon
FETÖ'ye şok operasyon
İstifa etti! Abdullah Gül'e ateş püskürdü
İstifa etti! Abdullah Gül'e ateş püskürdü
Bakan Soylu önemli haberi açıkladı
Bakan Soylu önemli haberi açıkladı
Libya’ya üst düzey ziyaret
Libya’ya üst düzey ziyaret
İtalya'da 'Türkiye' tezahüratları
İtalya'da 'Türkiye' tezahüratları
Boğaz'da dikkat çeken an
Boğaz'da dikkat çeken an
Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımını yaşıyor
"Terör örgütü 40 yılın en büyük yıkımını yaşıyor"
Mahmur kampı siyasi olarak Bağdat'a bağlı
"Mahmur kampı siyasi olarak Bağdat'a bağlı"
Daha Fazla Video Göster