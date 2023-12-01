01 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kimler Özgür Özel'den çizik yiyecek?
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de mevcut belediye başkanlarını, yeniden aday gösterilmeme endişesi sardı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen başkanlar yeniden vize alabilmek için Ankara'nın yolunu tuttu. Genel Başkan Özgür Özel'in ziyaretçilerinin büyük bir bölümünün kendisine muhalefet eden isimlerden oluşması dikkat çekti.