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Kimler Özgür Özel'den çizik yiyecek?

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Giriş: 01.12.2023 10:54
Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de mevcut belediye başkanlarını, yeniden aday gösterilmeme endişesi sardı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen başkanlar yeniden vize alabilmek için Ankara'nın yolunu tuttu. Genel Başkan Özgür Özel'in ziyaretçilerinin büyük bir bölümünün kendisine muhalefet eden isimlerden oluşması dikkat çekti.
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