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Kimin kaç milletvekili olacak? CHP kaç sandalye verecek? İşte Ankara'dan son bilgiler...

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 16:39
6'lı koalisyonda milletvekili pazarlıkları krize dönüşüyor. CHP ve İYİ Parti tabanı oyu düşük partilerden rahatsız. CHP'nin kaç sandalyesi diğer partilere gidecek? Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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