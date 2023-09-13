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Kim-Putin iş birliği ne getir? Görüşmenin konusu silah mı? Dünyanın gözü kritik görüşmede... Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 12:31
Dünya kritik görüşmeye kilitlendi. Putin ve Kim.. Peki bu işbirliği nelerr doğurur? Dünya neden diken üstünde? ABD ve Çin neden telaşlandı? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.
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