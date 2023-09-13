Kim-Putin iş birliği ne getir? Görüşmenin konusu silah mı? Dünyanın gözü kritik görüşmede... Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Dünya kritik görüşmeye kilitlendi. Putin ve Kim.. Peki bu işbirliği nelerr doğurur? Dünya neden diken üstünde? ABD ve Çin neden telaşlandı? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN