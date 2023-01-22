Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe eden 'deyim' sorusu: Galatasaray Üniversiteli genç Özlem risk aldı elendi!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu bilerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'kumru gibi' hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusunda yarışmacı, joker haklarını kullanmayarak "Risk almak istiyorum" dedi ve elendi. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…