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Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı! Yarışmacının sözleri geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı! Yarışmacının sözleri geceye damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 01:40
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan Rahime Danışmaz isimli 31 yaşındaki yarışmacı geceye damga vurdu. Yarışmacı, kendini tanıtırken yaptığı açıklamada "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" dedi. İşte o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze mesajı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı!
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