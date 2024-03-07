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Kim Jong Un eline silah alıp tatbikata katıldı! Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 18:54
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Asya Aasifik’te gerilimi artıran adımlarına bir yenisini ekledi. Savaş tatbikatına katıldı ve sınır muhafızlarının saldırı eğitimi yaptığı tatbikatta silahla atış da yaptı.
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