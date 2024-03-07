Kim Jong Un eline silah alıp tatbikata katıldı! Kuzey Kore savaş hazırlığı mı yapıyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Asya Aasifik’te gerilimi artıran adımlarına bir yenisini ekledi. Savaş tatbikatına katıldı ve sınır muhafızlarının saldırı eğitimi yaptığı tatbikatta silahla atış da yaptı.

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