25 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kilitli fay, sürüklenen faya mı dönüştü? Sürüklenen fay ne anlama geliyor?
İstanbul'u sallayan deprem fayının niteliği tartışma konusu oldu. 2017'ye kadar büyük deprem potansiyeline sahip 'kilitli fay' olarak biliniyordu. Almanların 2017'deki araştırmasında ise daha düşük enerjili 'sürüklenen fay' olarak değerlendirildi. Türk araştırmacılar bu konuda bölündü. Kimi uzmanlar fayın 2004'te ABD'li bilim adamlarının dediği gibi 'kilitli' olduğunu değerlendirirken bazıları da Alman Dirk Becker ile Marco Bohnhoff'un çalışmalarına atıfla 'sürüklenen fay' tespitini yaparak 7'ye yaklaşan büyüklükte deprem üretemeyeceğini savunuyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Bülent Oruç değerlendirdi.