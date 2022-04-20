20 Nisan 2022, Çarşamba
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Kilit nokta Zap ağırlık merkezi! Bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu
Merkezinde Zap'ın yer aldığı Haftanin, Metina, Avaşin, Hakurk hattında Mehmetçik güvenlik çizgisi oluşturuyor. Böylece teröristlerin Türkiye'ye giriş-çıkışı önemli ölçüde önlenecek. Harekatta etkisiz kılınan terörist sayısı ise 26'ya yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.