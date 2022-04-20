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Kilit nokta Zap ağırlık merkezi! Bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 11:12
Merkezinde Zap'ın yer aldığı Haftanin, Metina, Avaşin, Hakurk hattında Mehmetçik güvenlik çizgisi oluşturuyor. Böylece teröristlerin Türkiye'ye giriş-çıkışı önemli ölçüde önlenecek. Harekatta etkisiz kılınan terörist sayısı ise 26'ya yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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