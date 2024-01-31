Kilisedeki saldırının şifreleri çözülüyor! Saldırıda kullanılan araç bulundu

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesinde bir kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin çarpıcı bilgiler var. Saldırganların olayda kullandıkları silahlar ormanda parçalanmış bulundu. 2 DEAŞ'lının sushi restoranında garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Teröristler kilise çevresinde farklı zamanda ayrı ayrı keşif yapmışlar. Öte andan Polonya'dan getirilen ve saldırıda kullanılan araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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