31 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kilisedeki saldırının şifreleri çözülüyor! Saldırıda kullanılan araç bulundu
İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesinde bir kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin çarpıcı bilgiler var. Saldırganların olayda kullandıkları silahlar ormanda parçalanmış bulundu. 2 DEAŞ'lının sushi restoranında garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Teröristler kilise çevresinde farklı zamanda ayrı ayrı keşif yapmışlar. Öte andan Polonya'dan getirilen ve saldırıda kullanılan araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.