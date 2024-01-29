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Kilisedeki saldırıda gözaltı sayısı 51 oldu! 1 kişinin öldürüldüğü saldırıyı 150 kişilik ekip soruşturuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 13:10
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan kilisesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Son gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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