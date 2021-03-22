- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kilis'e yapılan saldırının hesabı soruluyor! 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kilis'e yapılan terör saldırısı hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.