Kilis’e yapılan roketli saldırının hesabı soruldu! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı,"Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu. Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedef imha edildi. Tel Rıfat'ta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından A Haber canlı yayına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu. Coşkun Başbuğ, “Terör örgütü artık bir çırpınış ve arayış içerisinde. Tükenişi bitirmek için debeleniyorlar. Faka bu sondan kaçamayacaklar. Zira örgütteki panik ve dağılma artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. Örgütün dağılmasını engellemek için bu arayışları yapıyorlar. Burada en büyük hedefte artık hayatın normale döndüğü Suriye’deki kesimler. Türkiye burada çok iyi tedbirler alıyor. Yakın zamanda çok daha farkı harekatlar ve operasyonlar duyabiliriz.” ifadelerini kullandı.