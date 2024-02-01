01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kilise saldırganları adliyede! Saldırganlar ifadelerinde ne söyledi?

Kilise saldırganları adliyede! Saldırganlar ifadelerinde ne söyledi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 18:21
İstanbul Sarıyer’deki İtalyan kilisesinde bir kişinin öldüğü terör saldırısı soruşturması sürüyor. Yakalanan saldırganlar adliyeye sevk edildi. İfadelerinde neler anlattılar? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilise saldırganları adliyede!
Kilise saldırganları adliyede!
DEM Parti’nin İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak?
DEM Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak?
Uzaydan dünyaya dönüş nasıl olacak?
Uzaydan dünyaya dönüş nasıl olacak?
Arjantin’de protestocular Kongre binasına yürüdü!
Arjantin’de protestocular Kongre binasına yürüdü!
Avrupa’nın kalbinde çiftçi isyanı
Avrupa’nın kalbinde çiftçi isyanı
ABD yine Husileri hedef aldı!
ABD yine Husileri hedef aldı!
Saldırganların araç değiştirdiği anlar!
Saldırganların araç değiştirdiği anlar!
A Haber ekibi Lübnan sınırında
A Haber ekibi Lübnan sınırında
Kurum’dan deprem yalanlarına cevap!
Kurum'dan "deprem" yalanlarına cevap!
A Haber eylemlerin adresi Brüksel’de
A Haber eylemlerin adresi Brüksel'de
Asırlardır İslam’ın sancağı olduk
"Asırlardır İslam'ın sancağı olduk"
Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
Daha Fazla Video Göster