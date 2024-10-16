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Kilis'e 2 havan mermisi düştü!

Kilis'e 2 havan mermisi düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 20:23
Güncelleme:16.10.2024 20:48
Kilis'e 2 havan mermisinin düştüğü bildirildi. Mayınlı bölgeye düşen havan mermisi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri top ve tank atışlarıyla terör hedeflerini vuruyor.
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