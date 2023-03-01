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Kilis-Şanlıurfa-Diyarbakır’da eğitim-öğretim başladı

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Giriş: 01.03.2023 08:45
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen iller arasında yer alan Kilis-Şanlıurfa-Diyarbakır’da ders zili çaldı.
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