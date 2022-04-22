22 Nisan 2022, Cuma
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Kılıçlı katile ne ceza verilecek? Davada karar günü
İstanbul'da kaldırımda yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Çengiz davasında bugün karar bekleniyor. Katil zanlısının "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Aslı Bilger Kutuldağ aktardı.