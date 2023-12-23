23 Aralık 2023, Cumartesi
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Kılıçlar çekildi! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun: İmamoğlu parti içine karışıyor
Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve parti içindeki kaos her geçen gün yeni bir boyut kazandı. Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş giderek kızışırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu. Olgun, "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi.