29 Ocak 2022, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'nun zor anları | Parlamenter sistem taslağını anlatamadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon programında seçmene en büyük vaatleri olan parlamenter sistem taslağı soruldu. "Vatandaşa bunu anlatmamız gerekiyor" diyen ana muhalefet lideri, canlı yayında zor anlar yaşadı. En kritik maddelerle ilgili gelen sorulara yanıt veremedi. İşte o anlar.