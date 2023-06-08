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Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı danışmanı! Ünal Çeviköz gitti Namık Tan geldi

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Giriş: 08.06.2023 09:56
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni dış politika danışmanı olan İstanbul Milletvekili Namık Tan tartışmalara yol açtı. Namık Tan'ın firari FETÖ'cülerle fotoğrafları ortaya çıktı. Namık Tan'ın S-400 ve sınır ötesi operasyonlarla ilgili tutumu da tepki çekmişti.
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