08 Haziran 2023, Perşembe
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Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı danışmanı! Ünal Çeviköz gitti Namık Tan geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni dış politika danışmanı olan İstanbul Milletvekili Namık Tan tartışmalara yol açtı. Namık Tan'ın firari FETÖ'cülerle fotoğrafları ortaya çıktı. Namık Tan'ın S-400 ve sınır ötesi operasyonlarla ilgili tutumu da tepki çekmişti.