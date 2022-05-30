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Kılıçdaroğlu’nun tartışılan siyaseti! Demirtaş’a “özgürlük” Kandil’i “yok etme” vaadi

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 13:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a “özgürlük” vaadinde bulundu. Ana muhalefet lideri geçtiğimiz yıl ise milliyetçi muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu Yozgat'ta Kandil'i “yok etme” sözü vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız yaklaşımı, ''ikircikli siyaset'' eleştirilerini beraberinde getirdi.
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