16 Şubat 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu'nun #SıraSende etiketi nasıl yayıldı? Bot hesaplar işte böyle devreye girdi...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'ne katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda başlattığı #Sırasende etiketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kıran "Sıra sende şeklinde bir çalışma başlattı Kemal Bey. Bir çağrıda bulundu. Bot hesaplar işte burada devreye girdi. Anlamsız kelimeler sıralandı ve etiket kullanıldı." diyerek CHP'nin sosyal medyadaki büyük oyununu deşifre etti.