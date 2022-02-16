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Kılıçdaroğlu'nun #SıraSende etiketi nasıl yayıldı? Bot hesaplar işte böyle devreye girdi...

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Giriş: 16.02.2022 00:21
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'ne katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda başlattığı #Sırasende etiketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kıran "Sıra sende şeklinde bir çalışma başlattı Kemal Bey. Bir çağrıda bulundu. Bot hesaplar işte burada devreye girdi. Anlamsız kelimeler sıralandı ve etiket kullanıldı." diyerek CHP'nin sosyal medyadaki büyük oyununu deşifre etti.
Kılıçdaroğlu’nun #SıraSende etiketi nasıl yayıldı? Bot hesaplar işte böyle devreye girdi...
Kılıçdaroğlu'nun #SıraSende etiketi nasıl yayıldı? Bot hesaplar işte böyle devreye girdi...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan trollerinde #SıraSende talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan trollerinde #SıraSende talimatı
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