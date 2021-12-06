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Kılıçdaroğlu’nun randevu çelişkisi! Mağdur işçilere randevu vermedi, Genel Merkez’e sokmadı

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 10:19
Randevusu olmadığı halde Türkiye İstatistik Kurumu'na giderek siyasi şova soyunan Kemal Kılıçdaroğlu, söz verdiği halde CHP'li belediyelerden kovulan işçilerin randevu taleplerini geri çevirmişti. Ana muhalefet liderinin bu tutumu CHP'deki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.
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