Kılıçdaroğlu’nun ortaklarıyla zorlu mücadelesi! CHP’de otoritesi yok mu sayılıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklarına ve yol arkadaşlarına karşı seçim öncesi adaylık mücadelesi verdi. Şimdi de genel başkanlıkta kalma mücadelesi veriyor. Ancak bu süreçte CHP içinden Kılıçdaroğlu'nun otoritesini sarsan, otoritesini yok sayan çıkışlar geliyor. İşte tüm detaylar…

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