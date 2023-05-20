20 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu'nun 'Milliyetçilik' çelişkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde "Milliyetçilik" çıkışlarıyla gündemde. HDP ile yakın ilişkilere ve terör örgütü PKK'ya karşı eleştiriler artınca kendisinin "Milliyetçi" olduğunu ikna etme çabasına girdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaşadığı milliyetçilik çelişkisini derlediğimiz analiz haberimiz.