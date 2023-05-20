Kılıçdaroğlu'nun 'Milliyetçilik' çelişkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde "Milliyetçilik" çıkışlarıyla gündemde. HDP ile yakın ilişkilere ve terör örgütü PKK'ya karşı eleştiriler artınca kendisinin "Milliyetçi" olduğunu ikna etme çabasına girdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaşadığı milliyetçilik çelişkisini derlediğimiz analiz haberimiz.