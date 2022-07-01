Kılıçdaroğlu’nun Katar çelişkisi! Yatırımları eleştiriyordu büyükelçi ile görüştü

Türkiye-Katar ilişkilerinden rahatsız olan ve bu ülke ile ilgili birçok gerçek dışı iddia üzerinden iktidarı hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Katar'ın Türkiye Büyükelçisi El Thani ile sürpriz bir görüşmeye imza attı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede samimi mesajlar verildi. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Görüşmeye AK Parti'den dikkat çeken bir yorum geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN