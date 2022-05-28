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Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ve gerçekler! İşte kanıtlayamadığı iddialar

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 12:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kritik dönemlerde ortaya attığı iddialar, siyasette tartışmalara neden oluyor. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek olmadığı pek çok kez belgeleriyle ortaya konuldu. Peki şimdiye kadar Kılıçdaroğlu hangi iddiaları gündeme getirdi ve bu iddialardan doğru olan var mıydı? İşte tüm detayları…
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