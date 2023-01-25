25 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hak talep eden işçiler var! Başlarına gelmeyen kalmadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Bayraklı ziyareti kapsamında sesini duyurmak isteyen işçilerin başına gelmeyen kalmadı. Maaşlarına iyileştirme isteyen işçiler, Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından itilip kakıldı ardından disiplinlik oldu. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında alan CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Kılıçdaroğlu’na eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Bununla da yetinmeyen CHP yönetiminin ısrarlı tavrı sonrası işçilerin bağlı olduğı firma da yapılan eylem ilgili soruşturma başlattı.