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Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hak talep eden işçiler var! Başlarına gelmeyen kalmadı

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Giriş: 25.01.2023 09:23
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Bayraklı ziyareti kapsamında sesini duyurmak isteyen işçilerin başına gelmeyen kalmadı. Maaşlarına iyileştirme isteyen işçiler, Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından itilip kakıldı ardından disiplinlik oldu. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Korkmaz ile birlikte soluğu Ankara’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında alan CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Kılıçdaroğlu’na eyleme katılan partililer hakkında disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Bununla da yetinmeyen CHP yönetiminin ısrarlı tavrı sonrası işçilerin bağlı olduğı firma da yapılan eylem ilgili soruşturma başlattı.
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