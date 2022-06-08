08 Haziran 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye bakanlık sessizliği! CHP HDP’ye bakanlığa ne diyor?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ''HDP'ye bakanlık verecek misiniz?'' sorusuna kaçamak yanıt vermesinin ardından gözler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara girmedi, ''CHP eski CHP değil'' sözleri dikkati çekti.