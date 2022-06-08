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Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye bakanlık sessizliği! CHP HDP’ye bakanlığa ne diyor?

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Giriş: 08.06.2022 10:26
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ''HDP'ye bakanlık verecek misiniz?'' sorusuna kaçamak yanıt vermesinin ardından gözler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara girmedi, ''CHP eski CHP değil'' sözleri dikkati çekti.
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