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Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye bakanlık" sessizliği

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Giriş: 18.05.2021 22:18
Güncelleme:19.05.2021 00:08
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''HDP'ye bakanlık'' vaadi ve  Ali Babacan'ın ''ihanet'' olarak değerlendirilen Abdullah Gül çıkışı ile ilgili sessiz kaldı. Daha önce 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarma vaadinde bulundu. CHP Genel BaşkanıWnın gündeminde İsrail'in katliamları da vardı.

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Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye bakanlık sessizliği
Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye bakanlık" sessizliği
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