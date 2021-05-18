Kılıçdaroğlu'nun "HDP'ye bakanlık" sessizliği

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''HDP'ye bakanlık'' vaadi ve Ali Babacan'ın ''ihanet'' olarak değerlendirilen Abdullah Gül çıkışı ile ilgili sessiz kaldı. Daha önce 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarma vaadinde bulundu. CHP Genel BaşkanıWnın gündeminde İsrail'in katliamları da vardı.

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