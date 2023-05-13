13 Mayıs 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'nun Gülen iddiasına yanıt! Adalet Bakanlığı: 7 iade talepnamesi ABD makamlarına gönderildi
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğini alan 7’li kumar masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında, FETÖ elebaşı Fülen için bir iade talebi olmadığını iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Adalet Bakanlığından belgeli yanıt geldi. Adalet Bakanlığı, 7 iade talepnamesi ABD makamlarına gönderildi. İlk talep 19 Temmuz 2016'da ABD'ye gönderildi. 15 Temmuz dahil 27 suçtan iadesi istendi. Büyük bir yalan ve gerçeği görmezden gelmektir.” açıklaması yaptı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.