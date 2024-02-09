Kılıçdaroğlu’nun göndermeli paylaşımı! İfadelerinin hedefinde kim var?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara" diyerek başladı. Peki eski CHP Genel Başkanının açıklamalarının hedefinde kimler var. İşte haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN