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Kılıçdaroğlu’nun göndermeli paylaşımı! İfadelerinin hedefinde kim var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 19:00
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara" diyerek başladı. Peki eski CHP Genel Başkanının açıklamalarının hedefinde kimler var. İşte haberin detayları…
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