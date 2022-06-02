02 Haziran 2022, Perşembe
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Kılıçdaroğlu’nun eski MİT’çi ile sır görüşmesi! CHP’li Özkoç iddiayı yalanlamadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MİT'te 'teknik takipten sorumlu' dairenin başındayken emekli olan kritik bir isimle buluştuğu iddia edilmişti. O iddia CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a soruldu. Özkoç iddiayı yalanlamadı. Görüşmeden haberinin olmadığını ancak; Kılıçdaroğlu'nun herkes görüşebileceğini dile getirdi.