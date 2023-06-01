01 Haziran 2023, Perşembe
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Kılıçdaroğlu'nun diktatörlüğüne kendi medyası bile isyan etti: Ben artık arkanızdan gitmem
Türkiye'nin yaptığı tarihi seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu MYK üyelerininde de istifalarını istedi. Kendisi hariç herkesi istifaya zorlayan Kılıçdaroğlu'na kendi medyası bile isyan etti. Fatih Portakal "Ben artık arkanızdan gitmem" ifadelerini kullanırken Jahrein ise "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...