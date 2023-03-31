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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK'lılar itirafı: Onlara ihtiyacımız var

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 09:29
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadi bilinirken benzer açıklamalar 14 Mayıs seçimleri öncesi sık sık dillendiriliyor. Son olarak; Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, KHK'lılara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
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