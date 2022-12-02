Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çelişkisi! Genel Başkanlığı bırakacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı planları 2017'deki ''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'' sorusuna verdiği cevabı akıllara getirdi. Peki Kılıçdaroğlu'nun o soruya yanıtı ne oldu ve bugünkü siyasi hedefi ile arasında nasıl bir çelişki var? İşte ayrıntılar…

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