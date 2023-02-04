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Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi' İYİ Parti'nin hedefinde! Ümit Özlale: İşsizlik sorununu muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 11:40
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan gerilim zirve yapmış durumda. Son olarak İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Saraçhane Operasyonu" çeken Akşener'in "kazanacak aday" kartıyla İmamoğlu'nun adını öne sürmesi ittifaktaki krizi giderek büyütüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'i bekleyin" ve "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı İYİ Partili yöneticiler ve parti tabanında karşılık bulmazken İYİ Partili isimler Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi' olan "Her muhtara bir yardımcı atacağız' vaadi İYİ Parti'de eleştiri konusu olurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İşte detaylar...
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