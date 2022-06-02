Kılıçdaroğlu’nun cevaplayamadığı soru! “Adayım” diyemedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okumuş "Yüreği yetip 2023'te aday olacak mı?" diye sormuştu. Ana muhalefet lideri o soruya soruyla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı adayını erken seçim olması halinde açıklayacaklarını dile getirdi, "Adayım" diyemedi.

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