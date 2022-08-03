03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu’nun bölgeye göre siyaseti! Van’da başka Erzurum’da başka konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin taban bulduğu Van'da terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadinde bulunmuş ''Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın'' demişti. Kılıçdaroğlu, milliyetçi muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu Erzurum'da da 'Vize katılın'' dedi ancak bu kez Demirtaş'ın adını anmadı. Ana muhalefet lideri, Erzurum sokaklarında HDP eleştirisi ile de karşılaştı.