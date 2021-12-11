Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik vaadi: CHP’li belediyeler bedava yapsın

Şanlıurfa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilere bedava elektrik vaadinde bulundu. Ancak bu durum "CHP yönetimindeki diğer belediyelerde elektrik bedava mı?" sorusunu gündeme getirdi. AK Partili milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun vaadini göz boyama olarak nitelendirdi.

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