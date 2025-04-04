04 Nisan 2025, Cuma
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Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamasında İmamoğlu göndermesi: Çalanların yüzüne tükürülür
CHP'nin 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olması beklenen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu açıklamasında 'Aday olursan yüzüne tükürürler' sözlerine ilişkin sert sözler sarf ederek 'Çalanların yüzüne tükürülür ben çalmadım' dedi.