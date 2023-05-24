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Kılıçdaroğlu’nun 17-25 itirafı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kumpası itiraf etti

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 09:04
Sık sık tutarsız açıklamaları ile gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki hafta 17-25 Aralık darbe girişimi ile ilgili konuşmuş, kendisiyle çelişen sözler söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun, o sözleri yeniden gündem oldu.
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