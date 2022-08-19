Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten CHP'li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal'dir

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı canlı yayında, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten Kaya, "Tıpkı hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal’dir." diye konuştu.