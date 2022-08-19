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Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten CHP'li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal'dir

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Giriş: 19.08.2022 01:50
CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı canlı yayında, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten Kaya, "Tıpkı hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal’dir." diye konuştu.
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