19 Ağustos 2022, Cuma
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Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten CHP'li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal'dir
CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı canlı yayında, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten Kaya, "Tıpkı hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal’dir." diye konuştu.