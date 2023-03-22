22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu’nu desteleyecek HDP’nin taleplerine İYİ Parti ne cevap verecek?

Kılıçdaroğlu’nu desteleyecek HDP’nin taleplerine İYİ Parti ne cevap verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 15:01
Güncelleme:22.03.2023 15:37
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerdeHDP’yi ziyaret etmiş ve parti kapatma ve kayyum meseleleri için yeşil yakmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan resmen aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini ortaya koydular. İstanbul’da ‘Öcalan’a özgürlük’ diye bağıran Pervin Buldan’ın desteği ne anlama geliyor? İYİ Parti HDP’nin taleplerine ne cevap verecek? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öcalan’a özgürlük şartına İYİ Parti ne diyecek?
"Öcalan'a özgürlük" şartına İYİ Parti ne diyecek?
Gelecek Partisi’nde art arda istifa
Gelecek Partisi'nde art arda istifa
Bakan Dönmez: Beklediğimiz an yaklaşıyor
Bakan Dönmez: Beklediğimiz an yaklaşıyor
İlk iftar depremzedelerle
İlk iftar depremzedelerle
Yapımı süren binalara yıkım kararı
Yapımı süren binalara yıkım kararı
HDP’ye iki bakanlık iddiası!
HDP'ye iki bakanlık iddiası!
İYİ Parti tabanı nasıl bir tavır alır?
İYİ Parti tabanı nasıl bir tavır alır?
Türkiye’yi bölüşme pazarlığı! 11 maddeye boyun eğdi!
Türkiye’yi bölüşme pazarlığı! 11 maddeye boyun eğdi!
Kılıçdaroğlu artık HDP’nin adayıdır
"Kılıçdaroğlu artık HDP'nin adayıdır"
HDP aday çıkarmama kararı aldı
HDP aday çıkarmama kararı aldı
Vizyon projeden ilk görüntüler
Vizyon projeden ilk görüntüler
AK Parti’de aday adaylığına yoğun ilgi
AK Parti'de aday adaylığına yoğun ilgi
Daha Fazla Video Göster