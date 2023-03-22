22 Mart 2023, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu’nu desteleyecek HDP’nin taleplerine İYİ Parti ne cevap verecek?
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerdeHDP’yi ziyaret etmiş ve parti kapatma ve kayyum meseleleri için yeşil yakmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan resmen aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini ortaya koydular. İstanbul’da ‘Öcalan’a özgürlük’ diye bağıran Pervin Buldan’ın desteği ne anlama geliyor? İYİ Parti HDP’nin taleplerine ne cevap verecek? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan değerlendirdi.